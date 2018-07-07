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Компания Axiom Space продаёт 10-дневный тур на МКС за $55 млн

Сегодня, 17:37

В стоимость включены помимо нахождения на станции полёт туда-обратно, а также 15-недельная программа подготовки.

Полёты в космос для туристов уже в скором времени станут реальностью. Такую услугу обеспеченным любителям острых ощущений предлагает американская компания Axiom Space. В данный момент она продаёт 10-дневный тур на МКС. Стоимость путешествия оценивается в $55 млн.

Сюда также входит 15-недельная программа обучения астронавтов, оплата полёта и возвращения на Землю. Предполагается, что частный проект стартует уже в следующем году, а первые туристы на МКС должны появиться к 2020 году. Как известно, последние туристы посетили МКС в 2009 году. Это были американский миллионер Чарльз Симони и канадец Ги Лалиберте. С тех пор тема космического туризма не поднималась более 10 лет.

Ранее бывший астронавт NASA Анна Фишер рассказала, что происходит с организмом человека после попадания в космос. Она призвала космических туристов одуматься и не тратить баснословные деньги на сомнительное удовольствие.

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