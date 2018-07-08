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Ученые получили "жидкий свет" при обычной температуре

Сегодня, 00:30

Раньше такое явление описывали фантасты: свет освещает предметы, например, вытянутую руку, одинаково хорошо со всех сторон. Он как бы обтекает предметы, как жидкость. Свет не слепит глаза, нет никаких теней: все вокруг освещено мягко и равномерно со всех сторон.

Свойство обтекания светом предметов известно науке довольно давно. Только проявляется оно в условиях сверхнизких температур – близких к абсолютному нулю (−239,5 °C).

Сейчас же совместная группа итальянских, английских и финских специалистов с помощью особого оборудования получили "жидкий свет", добились эффекта обтекания светом преград при обычной комнатной температуре и естественном давлении. Оборудование включает в себя тонкий слой органических молекул между двумя ультра-отражающими зеркалами.

Такой эффект сверхтекучести называют “пятым состоянием вещества” или “конденсатом Бозе-Эйнштейна”. Частицы, находящиеся в этом состоянии, сочетают в себе признаки жидкости, твердого тела и газа.

Данная работа, котрую првоернули ученые, открывает возможности изучения квантовой гидродинамики и будущего применения нового типа материи в электронных устройствах.

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