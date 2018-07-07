На границе Чечни и Дагестана найден Ноев ковчег

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По крайней мере так утверждает Марат Аслаханов, историк-любитель. В селе Хиндой он с командой прокопал 12 метров окаменевших пород в горах.

Согласно записи в Библии, Ноев ковчег остановился на горе Арарат, которая располагается на границе Турции и Армении. Действительно, на горе есть наросты, напоминающие корму корабля, но многие относятся к этому моменту скептически.

Марат Аслаханов утверждает, что им был найден подлинный Ноев ковчег, только он располагается на границе Чечни и Дагестана в поселке Хиндой. Историк-любитель указывает на возвышенность в форме утюга, размеры которых составляют 1200 и 600 метров в длину и ширину соответственно. Мужчина проводит на месте раскопки и находит доказательства своей теории. Владимир Кузнецов, профессиональный археолог и историк, считает эту новость фейком и на 100% гарантирует, что история про Ноев ковчег является мифом, не более того.