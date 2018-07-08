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Канадские ученые разработали бактериальные солнечные панели

Сегодня, 02:15

Канадские ученые из университета Британской Колумбии разработали новую концепцию солнечных панелей. В них солнечная энергия собирается и накапливается живыми бактериями.

Создать бактериальные солнечные панели пытаются уже в течение пяти лет. Канадские ученые предлагают свой путь: бактерии E. coli в процессе фотосинтеза выделяют большой объем ликопена, натурального красителя, обладающего большим потенциалом в преобразовании тепла в электроэнергию. Выращенное большое количество бактерий покрыли слоем полупроводникового материала для производства электроэнергии.

Удельная мощность такого бактериального источника электроэнергии пока ниже, чем у традиционных солнечных панелей, но у бактерий есть преимущество в том, что жизнедеятельность бактерий, а соответствен, и выработка электроэнергии, продолжаются не только в солнечные дни, но и при облачной погоде.

Кроме того, акцентируется внимание на экологичности таких устройств. Также выражается надежда, что в перспективе такая бактериальная технология подешевеет и станет экономически эффективной среди других возобновляемях источников электроэнергии.

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