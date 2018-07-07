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На Марсе обнаружены следы лавины

Сегодня, 15:15

Космический аппарат зафиксировал лавину льда на Красной планете.

NASA поделилось снимками, которые сделал аппарат Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE на Марсе в 2006 года. На фотографиях видно, что блоки льда на Красной планете становятся все больше и полосы похожи на следы лавины. "Одной из наиболее активно меняющихся областей на Марсе являются крутые края Северного Полярного слоя", — объясняет NASA.

Ранее на Марсе были обнаружены снежные образования. Но вскоре выяснилось, что этот "снег" схож с земным лишь своим цветом, по консистенции и на ощупь он абсолютно сухой, а образован он из-за взаимодействия диоксида углерода и льда. Такие осадки выпадают там в определенный период, но выпадение снега происходит довольно часто.
Фотографии, сделанные аппаратом, порой вызывают и оптические иллюзии. Так, например, уфологи рассмотрели на одном из фото маленький корабль и предположили, что на нем передвигались мини-человечки по 5-8 сантиметров. Однако, NASA опровергает данный факт.

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