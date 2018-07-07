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«Земля не резиновая»: Наша планета обеспечит существование не более 7 млрд человек

Сегодня, 14:41

В июне текущего года население Земли на 600 тыс. человек превысило отметку в 7 млрд. Исходя из предположений науки, восьмой миллиард людей на нашей планете будет «лишним», так как она не способна полноценно поддерживать его жизнь.

Еще в XIX столетии люди ломали голову над вопросом: сколько человек могут без негативных последствий сосуществовать на Земле? Тогда теории о максимальном количестве жителей нашей планеты строились на ее объемах и грузоподъемности паровых судов. К счастью, наука с позапрошлого века шагнула далеко вперед. Теперь эксперты точно знают предельное количество человек на Земле, разумно объясняя цифру в 7 млрд.

Наша планета обеспечит существование не более 7 млрд человек, так как рост числа жителей происходит параллельно ухудшению экологического состояния «дома». Земля не резиновая, как бы цинично это не звучало. Ресурсы стремительно вырабатываются, а первые мировые лидеры констатируют перенаселение различных регионов.

Негативные прогнозы распространяются не только на людей. К примеру, простейшие плодовые мухи так увлеклись размножением, что в будущем их избыточное количество может быть чревато катастрофической экологической ситуацией.

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