Осколок астероида, "атаковавшего" Землю в июне, обнаружен в Калахари

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Ученые утверждают, что изучение ценных осколков "гостей из космоса" очень важно для развития астрономии.

В национальном заповеднике Калахари в Ботсване обнаружен осколок астероида, "атаковавшего" Землю в июне. Астероид появился в верхнем слое атмосферы Земли 2 июня 2018 года и, не преодолев его, взорвался, оставив после себя внушительный огненный дождь и осколки на определенной территории. Самым трудным, по словам сотрудника Института SETI в Калифорнии (США), являлось определение места падения осколков.

Однако после расчетов участка падения под руководством NASA, зона поиска была ограничена заповедником в Ботсване. Спустя пять дней поисков был найден первый осколок. Астероид 2018 LA был обнаружен всего за 8 часов до столкновения с Землей и его фрагменты непременно смогут рассказать что-то интересное о космическом "госте".

Ранее специалистами США был обнаружен астероид Sitric977, они сообщили, что он упадет в Тихий океан на вполне безопасном расстоянии от населенных пунктов. Однако уфологи забили тревогу и утверждали, что это не астероид, а инопланетный корабль грозит нам вторжением.

Однако, никаких инопланетян после этого не наблюдалось, так что очередная находка осколка астероида изучается специалистами.