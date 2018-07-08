Уфологи: В Древнем Египте правили инопланетяне

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Исследователи НЛО и следов деятельности пришельцев на Земле пришли к выводу, что династию египетских царей заложили никто иной, как представители цивилизации с далекой водной планеты. Некоторые из них могли прибыть с Марса, а другая часть - с неисследованных звездных систем.

Насчет египетских пирамид и фараонов существует множество тайн и мифов. Неизвестно, как древние люди могли построить столь величественные сооружения и зачем они их возводили, почему они расположены именно в таком порядке и для чего им придали именно эту форму. Уфологи смогли разгадать некоторые загадки древней працивилизации.

Например, они не сомневаются, что фараоны – это инопланетяне, которые правили землянами и подарили людям часть своих знаний. По мнению уфологов, инопланетные создания оставили по каким-то причинам свои миры и прибыли на Землю, где основали новое высокоразвитое и цивилизованное общество, которое научили строить уникальные сооружения. Пирамиды в Древнем Египте могли быть экспериментальными центрами, которые были предназначены для перемещения душ из одной звездной системы в другие и именно это объясняет традицию мумифицировать тела и способ их погребения.

Но, как и все в природе, внеземная культура пришла в упадок, скорее всего по причине утраты контакта с другими обитаемыми внеземными мирами. В итоге, объяснили учёные, по каким-то причинам связь с другими планетами была нарушена, что привело упадку и уничтожению всех научных достижений.