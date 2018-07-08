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Ученые: Люди склонны считать себя умнее других

Сегодня, 04:15

Я умней, и обсуждению это не подлежит. По крайней мере для конкретного индивидуума. Так считает большинство человечества.

Люди склонны считать себя умнее других. Каждый полагает, что у него «ума палата», и он способен грамотнее всех судить почти о любых вопросах.

Такой вывод сделан международной группой учёных из Иллинойса и Тулузы. Их исследования показали, что к устойчивым чертам человеческой психологии относится тенденция по переоценке собственных когнитивных способностей.

В ходе эксперимента учёные опрашивали людей, согласны ли они с правильностью утверждения «я умней большинства». Положительный ответ дали около двух третей опрошенных.

Также отмечено следующее. Чем более высоким было образование у респондентов, тем реже они соглашались с тем, что умнее других.

Есть и возрастное отличие. Старшее поколение реже соглашалось с правильностью утверждения. Молодёжи было свойственно обратное.

Гендерное различие также присутствует. Мужчины соглашались с тем, что у них «ума палата» гораздо чаще, чем женщины.

Общее количество опрошенных составило, приблизительно, три тысячи человек.

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