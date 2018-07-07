Ученые предсказали, какой будет смерть вселенной

Сегодня, 13:43

Известно, что человечество не сможет существовать вечно, ведь когда-нибудь все ресурсы, используемые для жизни, будут исчерпаны. К сожалению, конец может быть отложен на миллионы лет, а может быть спровоцирован уже совсем скоро.

Рассматривая продолжительность жизни звезды, важно брать во внимание ее массу и яркость свечения. Если звезда горит слишком ярко, она умрет быстро. После такой смерти звезда перерождается в белого карлика, который является самым горячим объектом во вселенной на данном этапе. Однако после того как белый карлик остынет, он может стать идеальным вариантом для переселения. Со временем большинство звезд погаснут, и человечеству придется искать другой источник тепла. Белые карлики не выбрасывают свою энергию в открытый космос, поэтому могут продлить существование людей еще на миллиарды лет.

Однако белые карлики со временем превращаются в черных карликов, которые обладают самой низкой температурой. Их появление будет означать, что настала тепловая энергетическая смерть вселенной, после которой останутся только черные дыры и почти невидимые черные звезды, которые не излучают энергию. Они разрушат все другие космические объекты, после чего распадутся сами.