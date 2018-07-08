Программисты показали процесс создания видео с фейковым НЛО

Сегодня, 04:45

Пришельцы все чаще начали спускаться на Землю, предпочитая больше не скрываться от людей. Не удивительно, ведь высококачественный монтаж «сенсационных роликов» стал обыденным явлением.

Десятки сообщений о пролете над Землей гигантских НЛО ужасающей формы ежедневно заполоняют информационное пространство. Многим скептикам видео с пришельцами кажутся настолько абсурдными, что они не выдержали и показали процесс создания материала с фейковым космическим кораблем инопланетян.

Если вы специалист по компьютерной графике, вам без труда удастся заставить уфологов биться в истерике. Взяв видео обычного пролета воздушного судна, можно в пару кликов создать на заднем фоне многоуровневую вставку НЛО, не уступающую по эффектам голливудским блокбастерам.

Программисты, разоблачившие жаждущих легкой славы аферистов, просят активно распространять их ролик, дабы люди смогли научиться отличать фейковых пришельцев от ярко светящейся ракеты или отражающего свет спутника.