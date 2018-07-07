Наркотик или панацея: специалисты проникли в суть «зависимости от видеоигр»

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Международные организации здравоохранения создают панику вокруг увлечения детей и взрослых – видеоигр, называя, казалось бы, безобидное хобби «зависимость». Но точно сказать, вызывает ли любовь к виртуальной жизни зависимость от неё могут только люди, излечившиеся от современной «хвори».

Клиники для коррекции психического здоровья всё чаще принимают в своих стенах пациентов, диагноз которых гласит «зависимость от видеоигр». Как показывает психологическая практика, такое хобби имеет две стороны медали, но определённо точно является зависимостью. Интересным для специалистов оказался факт, что большинство пациентов ранее имели другое пристрастие – наркотики или алкоголь. Излечившись от одной формы зависимости в их жизнь пришла красочная виртуальность.

Это мнение подтверждают и сами пациенты, говоря, что постоянно испытывали желание оказаться где угодно, но не здесь, не сейчас и не самим собой. На этом этапе любовь к видеоиграм перестаёт быть хобби и становится опасной. Известны случаи, когда пациенты грозились лишить членов своей семьи жизни, если те не позволят им играть. Сами же зависимые подтверждают, что видеоигры – своего рода наркотик. Но они становятся панацеей от реальных проблем, зачастую, от депрессии.