Физик-ядерщик рассказал, на что будут похожи исследования НЛО в будущем

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Стэнтон Фридман прочитал свою первую лекцию на 23 фестивале НЛО, на которую пришло более ста человек, и рассказал, как уфологи будут изучать инопланетян в будущем.

Стэнтон Фридман, помимо основной специальности физика-ядерщика, является всемирно известным уфологом, который расследовал Розуэлльский инцидент. Выступление Фридмана проходило в два этапа. Сначала прошла лекция под названием «Путешествие по звездам», а затем вечеринка в честь выхода ученого на пенсию.

Организаторы рассказывают, что Международный музей НЛО и Исследовательский центр «гудели» из-за толпы, которая начала прибывать с самого утра. Фридман после 60 лет работы объявил о том, что собирается идти в отставку, однако у него все еще есть планы по расшифровке посланий инопланетян. В ходе лекции уфолог рассказал о «галактическом сообществе», которое сейчас является предположением, но может стать реальностью. Как сообщает уфолог, людям для связи с инопланетянами необходимо избавиться от своего эго, которое заставляет их думать о том, что человек – центр вселенной. Также стоит изучать склонность землян к проведению воин и влияние людей на планету. Фридман призвал уфологов и журналистов изучать правительственные документы, в которых можно найти множество доказательств теории существования других цивилизаций.