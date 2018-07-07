Инопланетную аномалию зафиксировали в Аргентине

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Ни один прибор на Земле не производит подобное воздействие. Эффект вывел из строя приборы на корабле ARA Libertad, который и зафиксировал его.

В Аргентине кораблем ARA Libertad был замечен странный электромагнитный эффект, который вывел из строя приборы судна. В результате оно не смогло отслеживать местоположение. Ученые утверждают, что на сегодняшний день ни один земной прибор не способен на подобные выбросы.

Инопланетную аномалию ранее зафиксировали неподалеку от Чили, а в 1998 году эффект заметили у побережья Китая. Уфологи не отрицают, что это наступает НЛО, так как что еще может провоцировать электромагнитные всплески, если не инопланетная цивилизация. Сторонников такой версии оказалось немного, ведь скептики все пытаются найти научное объяснение, казалось бы, невозможному.