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В Китае учёные используют для лечения подагры подсолнухи

Сегодня, 12:47

Специалисты намерены помочь более 80 миллионам китайцев, которые страдают от этого заболевания.

В Китае начали разработку экспериментального препарата для лечения подагры. Учёные из института науки о жизни Цзилиньского университета используют в своей методике подсолнухи, а точнее субстанции, полученные из них. Исследователи напоминают, причиной развития подагры является повышенная концентрация в крови мочевой кислоты.

Со временем это приводит к нарушению работы почек и суставов. В Китае в данный момент официально насчитывается порядка 80 миллионов человек, которые страдают от этого недуга. Эксперты уже провели масштабные исследования нового препарата, который показал высокую эффективность при лечении подагры. Из 80 пациентов 70 были полностью вылечены. При этом никаких токсичных эффектов достигнуто не было. В ближайшее время авторы исследования намерены зарегистрировать препарат и выпустить его в массовое производство.

Ранее мы писали, что учёные разрабатывают суперантибиотик, позволяющий лечить гонорею. Препарат влияет на белки, которые питаются болезнетворные бактерии.

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