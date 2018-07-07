Учёные станут использовать птиц для предсказания землетрясений

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Они намерены создать сеть, охватывающую весь мир. Разработку ведёт группа российско-германских специалистов.

Учёные заметили, перед наступлением землетрясений их можно предсказывать по поведению животных. Теперь для этого станут использовать и птиц.

Как оказалось, их стаи перед наступлением землетрясений проявляют активность в то время, которое для них не свойственно. Также они могут даже сбиваться со всегда привычного им курса.

Учёные надеются с привлечением волонтёров укрепить крошечные электронные датчики на десятках тысяч птиц, а также на летучих мышах и других представителях фауны, резко реагирующих на приближение землетрясений.

На МКС будет установлено специальное оборудование. Туда станут стекаться все данные о том, насколько активны особи и как они перемещаются. После проведения анализа, вероятность прогноза предстоящих землетрясений станет очень высокой.

Учёные рассчитывают, что с помощью их разработки уже в скором времени будет создана всемирная сеть, которая сможет прогнозировать предстоящие природные катастрофы.

Это тем более актуально, так как сейчас по всей планете наблюдается существенное увеличение сейсмической активности. Вулканы просыпаются то здесь, то там. Часто это приводит к масштабным трагедиям.