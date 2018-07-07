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Ученые выявили самый опасный продукт в мире

Сегодня, 12:17

Ученые из Америки призывают минимизировать употребление диетической газировки, так как это может привести к развитию слабоумия и других заболеваний.

Ученые выявили самый опасный продукт в мире. "Американская ассоциация сердца" опубликовала исследования, связанные с диетической газировкой. Согласно результатам исследований, если человек будет употреблять хотя бы одну баночку газировки с пометкой "Без сахара" в день, то у него повышается в три раза риск инсульта, а в 2,9 раз - риск развития слабоумия. Ученые призывают понемногу уменьшать потребление диетической газировки, а затем и вовсе исключить опасный продукт из своего рациона.

Ранее проводились исследования на поиск подобного рода продуктов, но в основном они показывали результаты в пользу риска кишечных заболеваний, ученые выявили риски заболеваний печени, почек и других внутренних органов, связанных с выведением из организма остатков пищи, естественно, за исключением фаст-фуда. Однако открытие, сделанное в США, показало, что мы - это действительно то, что мы едим, так как продукт, который потребляет человек, влияет на его общее здоровье, а не только на желудочно-кишечные процессы.

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