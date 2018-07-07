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Донорскую яйцеклетку бесплодные женщины найдут при помощи селфи

Сегодня, 12:14

Компании производящие программное обеспечение для селфи разработали революционную методику. Женщины, страдающие бесплодием, теперь могут найти для себя донора яйцеклетки с помощью «себяшки».

В новой программе используется функция, позволяющая распознавать лица по ста параметрам. Благодаря этому, любая бесплодная женщина сможет найти донора, внешне похожую на себя. Фирма «Ovobank» из Испании, использующая такую технологию, объявила, что в базе данных компании находятся образцы более 4000 донорских яйцеклеток. Для клиентки достаточно прислать свое селфи, а электроника проверит схожесть по ста параметрам внешность реципиента и донора.

Естественно, полной схожести добиться практически невозможно, но алгоритмы программы, основанные на математических моделях, позволят максимально приблизить желаемый результат. Компания объявила, что работа по поиску донора обойдется клиентам в 120 долларов, а яйцеклетка будет стоить 1300 долларов.

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