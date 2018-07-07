Ученые: Галстуки представляют смертельную опасность для мужчин

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Предмет одежды в буквальном смысле душит человека, который его носит.

Немецкие учёные Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн рассказали, чем так плохи самые обычные галстуки. Безобидные на первый взгляд предметы одежды, которые столетиями используется мужчинами как неизменный атрибут делового стиля, представляют смертельную опасность для мужчин. Практические исследования показали, что при его использовании всего за несколько минут кровоснабжение головного мозга сильно ухудшается. В эксперименте приняли участие 30 мужчин.

Все они надели галстуки, завязанные виндзорским узлом. Учёные измерили с помощью магнитно-резонансного томографа показатели кровоснабжения мозга всех респондентов до, во время и после исследования. Выяснилось, что в момент, когда на шее затянут галстук, к голове поступает намного меньше крови, чем до этого. Это ухудшает работу мозга, повышает внутриглазное давление и способствует появлению смертельных заболеваний.

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