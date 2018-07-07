Сегодня, 11:41

Это говорит о наличии сильного магнитного поля и атмосферы. Снимки сделал аппарат NASA «Юнона», о чем информируют ученые Бельгии, Италии и США.

Аппарат NASA «Юнона» запечатлел Ио и Ганимед, которые близко подошли к Юпитеру. Загадочные следы оставляют спутники Юпитера на полярном сиянии, что удивило ученых. Подобное явление может быть вызвано наличием атмосферы и сильного магнитного поля, усиленное близким прохождением возле Юпитера.

Когда Ио близко подошел к планете, то «Юнона» запечатлела двойные «завитушки», замеченные в небольшом разрезе южного полярного сияния. Это напоминает вихрь фон Кармана, возникающего в земной атмосфере и растягивающегося на сотни километров. Ганимед оставлял следы на северном сиянии Юпитера, где они разделились на два четких пятна. Примечательно, что причину раскола пока не установили.