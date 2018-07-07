Эксперты: «Умные» дома стали новым видом домашнего насилия

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Часто под словосочетанием «домашнее насилие» люди понимают применение физической силы к одному из членов семей. Однако эксперты видят новый вид издевательств над родственниками, основанный больше на психологическом давлении.

Группа специалистов из Великобритании опубликовала список ресурсов для жертв домашнего насилия, которые пострадали от «умной» техники. Сделано это для того, чтобы максимально информировать людей, подвергающихся издевательствам со стороны родственников, а также для помощи в решении сложившихся проблем.

Под домашним насилием при помощи «умных» устройств подразумевается то, что иногда удалённый доступ к технике есть только у одного из членов семьи. Благодаря этому появляется возможность управлять гаджетами на расстоянии, выключая или включая их в самый неподходящий момент. «Умные» дома часто оснащены замками, розетками или другими устройствами. Неожиданное выключение приборов из электрической сети или блокировка дверей тоже являются новым видом психологического насилия в доме.