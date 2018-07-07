Учёные спасут 60 млн человек от смертельной сонной болезни

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Африканский трипаносомоз безжалостно убивает жителей Черного континента. Научное сообщество бросило вызов жуткому недугу, распространяющемуся с помощью мухи цеце.

60 млн человек в Африке к югу от Сахары живут под угрозой смерти от африканской сонной болезни. На поздней стадии трипаносомоза, когда паразиты пересекают гематоэнцефалический барьер, больной зачастую умирает.

Учёные спасут жителей Черного континента посредством инновационной методики с использованием биосенсоров для контроля уровня глюкозы паразитов трипаносомоза. Уникальность смертельной болезни заключается в том, что она выживает за счет глюкозы в организме жертвы, подметили эксперты.

В процессе создания лекарства от сонного недуга ученые наблюдали за метаболизмом паразитов с использованием генетически кодированного биосенсора глюкозы, который объединяет три белка: голубой флуоресцентный, глюкозосвязывающий и желтый флуоресцентный.

Когда глюкозосвязывающий белок взаимодействует с глюкозой у паразита, два флуоресцентных белка сближаются. Затем эксперты применили спектроскопические изменения для контроля соотношения интенсивности флуоресценции между желтым и голубым белками. Примечательно, когда белки расположены далеко друг от друга, синий свет от голубого флуоресцентного белка сохраняется. Однако при сближении белков, синий свет угасает, а желтый, от желтого флуоресцентного белка, увеличивается.

Результаты, полученные с помощью биосенсора, дают новое представление о процессе потребления и транспортировки глюкозы африканским трипаносомозом. Учёные спасут 60 млн человек лекарством для идентификации молекул, нарушающих уровень глюкозы у паразита.

«В конечном итоге мы надеемся, что некоторые из разрушающих глюкозу молекул, которые мы сейчас идентифицируем, могут быть превращены в терапевтические средства для лечения африканской сонной болезни», - подытожил Кен Кристенсен, профессор химии Университета Бригама Янга (США).