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Люди ускоряют вымирание животных в 1000 раз

Сегодня, 10:51

Деятельность людей ускоряет естественный процесс вымирания, что может привести к деградации окружающей среды и полного исчезновения всего живого на Земле.

Мировая Красная книга насчитывает тысячи видов, которые исчезли с лица Земли или находятся под угрозой вымирания из-за деятельности человека. Люди меняют направление рек, вылавливают чрезмерное количество рыбы, убивают множество животных, создают новые виды, становятся причинами техногенных катастроф и загрязнения окружающей среды. Все это ускоряет процесс вымирания всего живого.

Учёные подсчитали, что человечество ускоряет естественный процесс вымирания в 1000 раз. Множество попыток людей создать заповедники или установить штрафы за отстрел животных не приносят пользы, а вырубка лесов, осушение болот и глобальное потепление из-за деятельности людей приведёт к вымиранию намного быстрее, чем при их отсутствии. Учёные уверены, что исчезновение даже самых неприметных видов, например, пауков, негативно скажется на человечестве и планете в целом.

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