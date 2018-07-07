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В Шотландии учёные обнаружили древние «шахматы викингов»

Сегодня, 09:35

Находка пролежала в земле почти тысячу лет.

В Шотландии на территории Дирского аббатства провели раскопки, во время которых учёные обнаружили множество интересных артефактов, повествующих о жизни и быте обитателей этих земель. В частности, здесь нашли древние «шахматы викингов» - хнафатафл. Исследователи уточнили, что им удалось обнаружить лишь каменную доску для этой настольной игры.

Как известно, данный вид досуга появился не позднее III века до нашей эры. Первоначально её изобрели викинги, откуда и произошло неофициальное название. Позднее игра перекочевала вместе с викингами в Уэльс, Гренландию и Великобританию. Учёные пока не знают, каковы были правила игры. Есть предположение, что они соединяли в себе нормы, существующие при игре в нарды, шашки и шахматы. В настоящее время исследования в данной области продолжаются.

Ранее мы писали, что на древнем каменном глобусе нашли неизвестный континент. Учёные отмечают, что тысячи лет назад некоторые люди были осведомлены о том, как выглядит наша планета.

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