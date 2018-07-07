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Ученые: электроны замедляются в критические моменты

Сегодня, 09:19

Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США выяснили, что электроны в некоторых оксидах будут странным образом замедляться в качестве реакции на световой импульс или температуру.

Исследователи, описывая поведение электронов в критические моменты, отмечают, что они начинают двигаться с меньшей скоростью. Замедление длится миллионную долю секунды, а потом частица также медленно возвращается в свое прежнее состояние. Однако даже такой короткий промежуток времени показывает, что электрон повел себя в миллион раз медленнее, чем обычно.
Ананд Бхаттачарья, ученый из Национальной лаборатории, так объясняет ажиотаж из-за поведения частицы: «Это кажется очень незаметным отклонением, но учитывая размеры электрона, его поведение можно сравнить с человеком, который два года стоял на границе, не зная в какую страну пойти, хотя обычно такое решение принимает за минуту».
Каждое вещество состоит из кристаллов, которые созданы уникальным расположением атомов в трехмерном пространстве. В нем свободно передвигаются электроны. Однако при температуре в -100°F или влиянии светового импульса, кристалл меняет форму, но замедленное движение электронов возвращает их в прежнюю форму. Это открытие поможет создать новое вещество, которое будет энергетически выгодным.

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