Телескоп Kepler разрядился и прервал свою миссию

Сегодня, 08:49

Искатели экзопланет, работающие в космосе, тоже разряжаются. Наподобие обычных гаджетов.

Сейчас разрядился телескоп Kepler и прервал свою миссию в космосе. Учёные опасаются, что оставшейся энергии может не хватить на передачу собранных им данных. Топливо на аппарате подходит к концу.

Kepler ушёл в поиск в 2009 году и вращался вокруг Солнца. Он отслеживал свечение около 150 тысяч звёзд, в ожидании, когда какая-нибудь из них «мигнёт». Подобное явление значит, что между этим светилом и Kepler проследовало космическое тело.

Телескоп смог установить 2650 экзопланет. В последнее время сферой его наблюдения было созвездие Рака.

Сейчас Kepler переведён в режим по энергосбережению. В таком состоянии он будет находиться до 2 августа. На этот день намечена передача полученных им данных на Землю.

Если после этого у телескопа останется топливо, он будет продолжать наблюдение до полной его выработки. В любом случае, до завершения его миссии остается лишь несколько месяцев.