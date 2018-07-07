Эксперты определили важность смеха при выборе партнёра

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Оказалось, что он не только усиливает благосклонность, но и делает отношения значительно крепче.

Эксперты изучили, как знакомятся и общаются партнёры в социальных сетях. Им удалось определить, что для чего бы парень или девушка не искали себе кого-то, всегда выбор коснётся того, кто умеет смеяться и веселить остальных. Угрюмые и слишком серьёзные партнёры не настолько интересны.

Смех важен, поскольку человек надеется, что ему окажут психологическую поддержку, уберут страхи и беспокойство, а веселье для этого – лучший вариант. Эксперты отметили, что есть и те, кто смеяться не способен, особенно над собой. Такие личности достаточно самолюбивы и самонадеянны. Они зациклены на себе, потому никакой помощи и поддержки от них ждать точно не стоит. Эти люди предпочтут остаться в стороне, поскольку совсем по-иному воспринимают жизнь.