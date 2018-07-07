Память четырехлетних детей разочаровала учёных

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В этом возрасте малыши ещё не могут эффективно использовать эпизодические воспоминания.

В Великобритании психологи провели исследование, в центре которого оказались мальчики и девочки возрастом четыре года. Специалисты изучили память детей и признались, что она их разочаровала. Выяснилось, что у четырёхлетних малышей ещё не сформировалась способность эффективно использовать эпизодические воспоминания.

Группа учёных из Сент-Эндрюсского университета провела исследования не только на представителях данного возраста, но и на детях 3-х, 5-и, 6-и и 7-и лет. Всем им нужно было решать головоломки с кубиками и разного рода фигурами. Действительно удовлетворительные результаты демонстрируют дети только с пятилетнего возраста. Специалисты намерены продолжить работу в данном направлении и выяснить причины, которые влияют на формирование способностей у малышей.

Ранее ученые доказали, что сильная депрессия «сотрет» воспоминания в памяти. Специалисты утверждают, что нервные и психологические расстройства негативно влияют на деятельность головного мозга.