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Эксперты назвали виды спорта, которые бесполезны для похудения

Сегодня, 08:04

Многие люди не подозревают, что зря тратят время.

Активный образ жизни и занятия спортом в последнее время стали очень актуальны из-за желания хорошо выглядеть и иметь подтянутое тело. Вместе с тем эксперты предупреждают, что далеко не всегда физические упражнения позволяют сбросить лишние килограммы. Специалисты назвали виды спорта, которые бесполезны для похудения.

Первыми в списке стоят групповые тренировки в зале. Как показывает статистика, подавляющее большинство людей, занимающихся в группе, периодически пропускают тренировки и в целом неэффективно занимаются. Далее идёт одиночное посещение тренажёрного зала. Без соблюдения правильного питания эта затея не приведёт к достижению желаемого результата. Также не поможет сбросить вес утренняя зарядка. Специалисты утверждают, что базовых упражнений недостаточно.

Отдельно отмечаются фитнес-марафоны и йога. Из-за своей нерегулярности эффективность этих без сомнения значимых занятий сводится к нулю. Чтобы действительно похудеть, эксперты рекомендуют добиться наличия трёх составляющих: мотивации, правильного питания и регулярных тренировок.

Ранее учёные установили, что похудеть поможет острая пища и жара.

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