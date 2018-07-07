Наука объяснила магию предсказаний питерского кота Ахилла

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Кот-предсказатель Ахилл, проживающий в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, стал мировой знаменитостью, правильно определив победителей нескольких матчей Чемпионата мира по футболу в России. Среди «любимцев» Ахилла была и российская сборная.

Но американские специалисты Лаборатории взаимодействия человека с животными штата Орегон поставили под сомнение экстрасенсорные способности эрмитажного любимца. Они попытались научно объяснить, что кроется за правильными предсказаниями кота. В первую очередь, отмечают эксперты, важен человеческий фактор. В миску «нужной» команды заранее мог быть насыпан любимый корм Ахилла. Также важны люди, находящие в помещении.

Учёные отмечают, что наукой давно доказана способность животных глубоко ощущать мир. Поэтому близкие и знакомые животному люди могли стать – и говорить – с «нужной» стороны, завлекая Ахилла к той или иной миске. Не отбрасывают эксперты и ситуативную предвзятость кота: он мог просто захотеть пойти в какую-либо сторону по ряду причин. Коты математической «магией». Если визуально они оценили, что в какой-то из мисок пищи больше, они обязательно подойдут к ней. Зоологи настаивают, что использование животных как «провидцев» негуманно, и призывают не накладывать на них большую ответственность.