VistaNews.ru


Бактерии-мутанты, вернувшиеся из космоса, угрожают Земле

Вчера, 22:41

Свое начало эксперимент несет с далекого 2005-го. Последний опыт показал ученым совсем неожиданные факты.

Российский МКС отправлял в космос на 31 месяц бактерии, которые потом превратились в бактерии-мутанты. Однако каждые полгода несколько микробов возвращались для исследований в Россию. Пребывание в невесомости подарило им устойчивость к антибиотикам и агрессивность. Свой опыт ученые считают огромным прорывом, ведь это поможет придумать и потом применить все меры защиты родной планеты, ведь вернувшиеся из космоса, возможно, угрожают Земле.

К слову, опыты проводились не только с бактериями, а также с семенами растений, плесневыми грибами, позвоночными животными и еще 65 видов. Однако главную находку в опыте подарила бактерия Bacillus subtilis – именно она смогла выработать сильный иммунитет над антибиотиками и показать сильную агрессию, которая и напугала.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые: Раки-мутанты «захватили» Европу

Учёные: Космические микробы являются угрозой для человечества

Ученые обнаружили микробов, способных жить на Марсе

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем