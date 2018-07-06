Бактерии-мутанты, вернувшиеся из космоса, угрожают Земле

Вчера, 22:41

Свое начало эксперимент несет с далекого 2005-го. Последний опыт показал ученым совсем неожиданные факты.

Российский МКС отправлял в космос на 31 месяц бактерии, которые потом превратились в бактерии-мутанты. Однако каждые полгода несколько микробов возвращались для исследований в Россию. Пребывание в невесомости подарило им устойчивость к антибиотикам и агрессивность. Свой опыт ученые считают огромным прорывом, ведь это поможет придумать и потом применить все меры защиты родной планеты, ведь вернувшиеся из космоса, возможно, угрожают Земле.

К слову, опыты проводились не только с бактериями, а также с семенами растений, плесневыми грибами, позвоночными животными и еще 65 видов. Однако главную находку в опыте подарила бактерия Bacillus subtilis – именно она смогла выработать сильный иммунитет над антибиотиками и показать сильную агрессию, которая и напугала.