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Ученые обнаружили микробов, способных жить на Марсе

Вчера, 22:34

Биологи обнаружили в Канаде микробов, способных жить в крепком и токсичном «рассоле» при сверхнизких температурах. То есть эти бактерии могут выжить на Мрсе или на спутниках Сатурна или Юпитера.

Как оказалось, обнаруженным микробам не страшны токсичные перхлораты, присутствующие в почве Марса, поэтому вполне возможно, что и на Марсе есть жизнь.

Кроме перхлоратов, эти бактерии могут существовать в крепких рассолах хлоридов магния и калия, которые губительны для большинства живых клеток.

Еще один интересный аспект этого открытия – косвенное подтверждение теории, что жизнь на Землю могла быть занесена из космоса. Экспериментально доказана возможность выживания микроорганизмов при попадании их в составе метеорита на Землю. 

На Марсе ученые давно нашли потенциально обитаемые водоемы (или бывшие водоемы). Теперь возможность существования там микроорганизмов подтверждается.

Сейчас многие ученые, космические агентства и частные компании стараются найти или создать организмы, которые будут способны помочь человечеству в колонизации Марса.

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