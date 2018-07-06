"Великое землетрясение": Кровавая Луна оказалась предвестником конца света

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«Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде чем наступит день Господень, великий и страшный», - именно такие слова всерьез напугали человечество после того, как стало известно о предстоящем астрономическом явлении.

Астроном рассказал, что Кровавая Луна оказалась предвестником конца света, и произойти это может уже 27 июля, то есть всего через три недели. Само по себе событие для многих людей не представляет ничего особенного – Солнце и Луна будут расположены так, что в процессе затмения земной спутник «подсветится» и будет иметь огненный, даже кровавый оттенок.

Тем не менее, переживания у граждан возникли неспроста, а причиной тому стала информация со стороны верующих, которые знакомы с библейскими предсказаниями. Согласно одному из них, именно такая Кровавая Лупа станет предвестником беды и Судного дня, поэтому апокалипсис уже близко, считают православные.

В другом Откровении Иоанна Богослова говорится: «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и Солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь». Подобные предсказания спровоцировали настоящую панику, ведь сразу в двух источниках с концом света связывают Кровавую Луну.