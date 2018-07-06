NASA сфотографировали гигантского дракона над Северной Калифорнией

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Снимок белого чудовища ученые разместили на официальном сайте космического агентства.

Спутник Suomi NPP в ночь на 1 июля запечатлел огни ночного города в Северной Калифорнии. Черно-белым снимком эксперты показали гигантского дракона, который по всей видимости состоял из облаков. NASA сфотографировали ночное город в момент, когда спутник проходил над Северной Калифорнией. Ученые заинтересовались странным явлением в этом регионе.

Дело в том, что над ночными огнями города появился ужасающий облик гигантского белого дракона, который пролетал над побережьем. При этом одна его лапа находилась именно на суше. Облако напоминало дракона: его голову и туловище можно отчетливо увидеть на фото.