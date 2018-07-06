Полезно ли загорать топлесс – мнение ученых

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Сегодня женщины все более раскрепощаются. Это относится также и к их телу, и, вопреки осуждающим взглядам, некоторые позволяют себе загорать топлесс.

Многие девушки хотят получить ровный красивый загар без следов от купальника. Но мнение ученых на этот счет отрицательное – они предупреждают об опасности такого загара.

Медики утверждают, что вообще длительное воздействие солнечных лучей вредит коже. Она становится сухой, по этой причине ускоряется процесс старения кожи. Также под воздействием солнца появляются морщины и пигментные пятна. Не исключено превращение родинок в злокачественной образование – меланому.

Но опаснее всего воздействие солнца может оказаться для женской груди. Мало того, что нарушается эластичность груди, она может стать более дряблой, могут появиться растяжки, трещины сосков, кисты, может развиться мастопатия, но самое неприятное – загорание топлесс может привести к развитию рака молочной железы.

Рак груди — наиболее частая форма рака среди женщин, поражающая в течение жизни в среднем каждую десятую женщину в возрасте от 13 до 90 лет.

Также более полезно загорать в купальниках без поролоновых вставок. Из-за слоя поролона температура в молочных железах может быть или выше нормы, или существенно ниже (когда купальник мокрый). Это также увеличивает риск развития различных заболеваний.