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Под Севастополем обнаружили кладбище Императорских субмарин

Сегодня, 19:20

О данной находке стало известно еще в далеком 1980 году, но на тот момент не предоставлялось возможности изучить их в связи с отсутствием технических возможностей.

Ученые под Севастополем обнаружили кладбище субмарин Императорского флота. Благодаря технической новинке, изучение императорских подлодок облегчилось – на большую глубину, где находится большинство останков кораблей, отправился робот-дайвер.

Первый императорский подводный флот окончил свою деятельность трагически – все подлодки затопили по окончанию Первой мировой войны. Исследователи считают, что четыре подлодки были потоплены именно под Севастополем на внешнем рейде. Лодки «захоронены» под глубиной 80 метров.

Для Давида Берлина это погружение стало «боевым крещением» - парень ныряет впервые на такую глубину. Участники подводной экспедиции уточняют, что в месте захоронения кораблей очень темно и там трудно работать даже с фонариком. Правда, вплотную исследователям так и не удалось приблизиться к субмаринам – они лежат на очень большой глубине.

Зато их помощник, робот «Марлин 350», может опускаться на глубину гораздо больше – он передает изображение со своей камеры на экраны участников экспедиции. Благодаря этому исследователям удастся изучить корабли и узнать тайны Первой мировой войны.

Для справки: данные подлодки, такие как «Гагара», «Нарвал», «Кашалот» и «Скат», строились в начале 20-го века и были доправлены к будущим владельцам – Российской империи в Севастополь на поездах.

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