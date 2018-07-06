Психолог: Москвичи летом отдыхают неправильно

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В столице начался период отпусков. Жители Москвы отправляются кто куда – одни едут на море, другие предпочитают проводить лето на даче или в других местах. Специалист Ольга Твардовская провела исследование, благодаря которому стало известно, насколько тяжело возвращаться в привычный ритм из различных видов отдыха.

Благодаря анализу деятельности столичных жителей в отпуске, психолог пришла к выводу, что москвичи отдыхают летом неправильно. Психологи и врачи пришли к одному мнению по поводу отдыха – независимо от желания или предпочтений, жителям мегаполисов просто необходимо выбираться на море.

Половина граждан, проживающих в Москве, на лето едут на дачу. На водоемы выезжает меньшее количество людей – 35%. Другие города москвичи посещают в количестве 8%, а 5% признаются, что никогда не выезжают летом из Москвы.

Ольга Твардовская считает, что такой отдых может быть неправильным или его может быть недостаточно – поэтому, даже проводя время на море, нужно учитывать определенные особенности данного вида отдыха.

После морского отдыха, как правило, люди поддаются влиянию плохой экологии и страдают от последствий смены часовых поясов – это, безусловно, может отрицательно сказаться на психологическом состоянии человека.

Александр Шарандак, врач в области кардиологии и функциональной диагностики, считает, что жители должны позволять себе такую слабость – отдыхать в местах, где есть хороший климат. Также он рекомендует не забывать о физических нагрузках во время отдыха – работая, мышцы способствуют выработке эндорфинов, а затем и хорошему настроению.

Оба специалиста сошлись в одном – депрессия после отдыха бывает в основном, потому что тяжело вливаться в прежние трудовые будни после релакса.