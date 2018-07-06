Инженер техподдержки МКС: искусственный интеллект поможет долететь до Марса

Сегодня, 17:24

Стивен Хантер, менеджер по компьютерным ресурсам NASA, инженер техподдержки МКС, рассказал о том, какие задачи в космонавтике будет решать искусственный интеллект (ИИ).

Элементы ИИ, по словам специалиста, тестируются в настоящее время на МКС. Например, на станции была испытана система дополненной реальности через гарнитуру Microsoft HoloLens. С ее помощью эксперты на Земле получают «эффект присутствия», они могут руководить космонавтами, находящимися на орбите, выполнять сложные научные эксперименты.

Также, например, с помощью такого оборудования можно производить медицинский осмотр и диагностику, когда пациент летит в космосе со скоростью 28 000 км/ч, а врач находится на Земле.

А в ходе следующей миссии пополнения запасов МКС ракета SpaceX доставит необычного робота Он выполнен в форме шара с приплюснутой стороной с экраном, на которой нарисовано его лицо. Робот может говорить, выполнять устные команды и летать. Его зовут CIMON, сокращенно от «интерактивного мобильного компаньона экипажа», и он, по сути, представляет собой летающий мозг от IBM с телом и механизмом для полета от Airbus. Это совместный проект компаний, который должен упростить работу астронавтов на борту Международной космической станции.

ИИ космического корабля поможет долететь до Марса. Система должна обеспечивать управление даже в отсутствие сигнала с Земли, тем более, что круговая задержка сигнала при полете на Марс будет до 24 минут.

А еще Стивен Хантер рассказал, что МКС – это, в некоторой степени, обычный офис, только летающий на расстоянии 240 миль от Земли. В этом офисе присутствуют обыкновенные ноутбуки, принтеры и другая офисная техника. Только стоимость этого офиса – самая большая в истории человечества. Также очень дорога доставка грузов.