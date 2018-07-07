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Создан работающий от попкорна робот

Сегодня, 02:30

Несколько образцов по одной технологии способны выполнять действия и делать попкорн из кукурузы.

Создан работающий от попкорна робот. Его модификация предусматривает несколько комплектаций, которые продемонстрировали ученые из Корнельского университета. «Роботизированные приводы, управляемые попкорном», полностью работоспособны, поэтому следует отдать должное Стивену Керону, который является первым автором этой статьи. Презентацию технологии сделали на Международной конференции IEEE по робототехнике и автоматизации в мае.

 Американские инженеры предложили использовать расширение зерен кукурузы в качестве движущей силы для роботов. Они создали несколько работающих прототипов, в которых нагреваемые зерна расширяются и заставляют актуатор изгибаться. Выбор кукурузы не стал случайным, поскольку ядра попкорна являются натуральным, съедобным и недорогим материалом, который может быстро расширяться с высокой силой при применении тепла.

Хотя этот переход необратим, он несет в себе потенциал для нескольких роботизированных приложений. Это первый опыт использования типов состояния продукта (кукурузы) в робототехнике.

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