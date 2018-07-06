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Учёные: заикание связано с социофобией

Сегодня, 16:40

В надежде найти новые методы лечения и предотвращения заикания, исследователи изучили, влияет ли социальная тревожность на появление нарушений речи и возможный рецидив.

Исследователи Алан Уэбб и Дувин Ченом из Университета Флиндерса в Австралии изучили различия и сходства между людьми с социофобией и заиканием. Они также рассмотрели нарушения в когнитивных процессах, таких как боязнь критики и негативной оценки. У людей с заиканием намного выше шанс развития социального тревожного расстройства из-за издевательств, которые часто начинаются с детства. Было выдвинуто предположение, что социофобия может повлечь за собой рецидив у взрослых даже после удачного лечения.

Исследователи призывают всех желающих принять участие в программе, которая будет длиться целый год. Доктор Мишель Свифт, преподаватель и клинический педагог программы по нарушению речи из Университета Флиндерса, в настоящее время изучает возможные методы решения психосоциальных проблем, которые могут сопровождать школьное заикание. Учёные оценят уровни тревоги и помогут школьникам с нарушениями речи лучше социализироваться.   

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