VistaNews.ru


На Алтае начнется «охота» за космическими лучами

Сегодня, 01:45

Специальная станция может быть построена в регионе по нескольким причинам, которые подробно расписал ученый Роман Райкин. Одной из них является благоприятный астрономический климат, что позволит проводить новые исследования.

На Алтае начнется настоящая «охота» за космическими лучами, если активистам Алтайского государственного университета удастся получить разрешение и привлечь финансирование в проект, который стоит весьма дорого. Потратить на установку придется около 300 млн долларов, а может и больше, хотя предварительные подсчеты пока не названы.

Райкин отметил, что именно на Алтае ночи являются наименее облачными, а совершенно безоблачных в регионе намного больше, чем в других частях страны. Поэтому регистрировать космические лучи и прочие гамма-излучения из космоса здесь будет максимально удобно.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На Алтае фотоловушки поймали 17 снежных барсов

40 перелетных птиц на Алтае застрелят для выявления птичьего гриппа

Ирина Безрукова решила приобрести уединённый дом на Горном Алтае

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем