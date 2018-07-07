На Алтае начнется «охота» за космическими лучами

Сегодня, 01:45

Специальная станция может быть построена в регионе по нескольким причинам, которые подробно расписал ученый Роман Райкин. Одной из них является благоприятный астрономический климат, что позволит проводить новые исследования.

На Алтае начнется настоящая «охота» за космическими лучами, если активистам Алтайского государственного университета удастся получить разрешение и привлечь финансирование в проект, который стоит весьма дорого. Потратить на установку придется около 300 млн долларов, а может и больше, хотя предварительные подсчеты пока не названы.

Райкин отметил, что именно на Алтае ночи являются наименее облачными, а совершенно безоблачных в регионе намного больше, чем в других частях страны. Поэтому регистрировать космические лучи и прочие гамма-излучения из космоса здесь будет максимально удобно.