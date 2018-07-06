Новосибирские ученые разрабатывают очки для управления роботами

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Новосибирские ученые занимаются очень интересным делом: они разрабатывают 3D-очки, позволяющие оператору видеть как бы глазами робота.

Об этом рассказал заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Сергей Попов. Уникальные разработки ведутся на новосибирском предприятии, входящем в холдинг. По словам Попова, оператор будет встроен в систему распознавания цели, ориентирования на местности робота, составит с роботом как бы единое целое.

Очки и шлемы виртуальной реальности уже какое-то время назад появились у геймеров. Обладатели такого гаджета путешествуют в виртуальной реальности. Существуют фильмы и игры, разработанные специально для таких очков.

А в армиях некоторых стран, прежде всего, США, существуют разработки под условным названием «Солдат будущего». Эти разработки буквально воплощают в жизнь фантастическую технику из фильмов «Универсальный солдат», «Робокоп» и подобных.