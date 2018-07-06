Учёные разрабатывают суперантибиотик, позволяющий лечить гонорею

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В ходе масштабных исследований специалистам удалось нащупать «слабое место» заболевания.

Суперантибиотик, позволяющий лечить гонорею, готовятся создать американские учёные из Университета штата Орегон. Данный препарат показал высокую эффективность в ликвидации «агрессивных» бактерий. Масштабные исследования показали «слабое место» заболевания. Выяснилось, что белок, который служит питательным веществом для бактерий Neisseria gonorrhoeae, можно убить высокоэффективным лекарственным средством.

Впоследствие это приведёт к тому, что микроорганизмы утратят возможность подпитывать себя и размножаться. В итоге это приведёт к полному уничтожению болезнетворных бактерий. Учёные пока не берутся утверждать, что привнесёт в современную науку их открытие, но, если все испытания пройдут успешно, это может означать, что медики смогут лечить несколькими уколами одно из наиболее опасных и распространённых венерических заболеваний.

Ранее мы писали, что российские ученые создали препарат для введения человека в состояние анабиоза. Он замедляет процесс метаболизма и сокращает расход кислорода.