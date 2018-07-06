Ученые: Найден способ передачи энергии с Солнца на Землю

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Российские специалисты создали специальный орбитальный лазер, которые имеет возможность передавать энергию Солнца землянам. Такой метод может стать прорывом и сохранить ресурсы планеты.

Российскими специалистами холдинга «Швабе» был найден способ передачи энергии с Солнца на Землю. Такая возможность поможет существенно уменьшить расходы топлива, уверен руководитель группы ученых Сергей Попов.

Сообщается, что ученые работают еще над одним большим проектом по созданию адаптивной оптики, который разбит на два этапа. Космическую линзу диаметром в 300 меторов попытаются вывести на орбиту, где словят «солнечный зайчик», луч с которого будет направлен на космический корабль, что сформирует своеобразный «солнечный парус». Пока такие разработки ученых для многих являются фантастикой, но российские специалисты уверенны, что за такой технологией будущее. Попов отметил, что специалисты холдинга изучают возможные риски для окружающей среды от применения этой технологии.

Предполагается, что она поможет создавать сверх точное электронное. Лазерное и медицинское оборудование. Напомним, что холдинг «Швабе» включает в себя более 60-ти организаций и научно-исследовательских институтов, которые разрабатывают казалось бы нереальные технологии для сегодняшнего дня.