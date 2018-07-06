Учёные: Эмбрионы ракообразных выжили после 2,5 лет пребывания в космосе

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Исследования на эту тему помогут понять, как жизнь попала на Землю.

Немногие организмы, обитающие на нашей планете, имеют возможность существовать долгое время в открытом космосе. Как правило, даже если им не требуется большой объём кислорода или воды, они погибают со временем от недостатка питательных веществ. В то же время есть существа, которые, как выяснилось, могут долго находиться в таких условиях. В частности, к таковым теперь можно отнести икру капозубой рыбы и эмбрионы ракообразных.

Последние исследования показали, что они после 2,5 лет пребывания в космосе всё ещё демонстрируют признаки жизни. Они выжили, несмотря на множество негативных факторов. Материалы были доставлены в лабораторию РАН не так давно. Учёные утверждают, что важность подобных наблюдений трудно переоценить, ведь они позволяют понять, как зародилась жизнь на Земле.

Ранее астронавт NASA рассказала, что происходит с организмом во время полёта в космос. Она подчеркнула, что мнение о том, что это похоже на прогулку на самолёте, ошибочно.