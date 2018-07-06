VistaNews.ru


Учёные: Эмбрионы ракообразных выжили после 2,5 лет пребывания в космосе

Сегодня, 15:42

Исследования на эту тему помогут понять, как жизнь попала на Землю.

Немногие организмы, обитающие на нашей планете, имеют возможность существовать долгое время в открытом космосе. Как правило, даже если им не требуется большой объём кислорода или воды, они погибают со временем от недостатка питательных веществ. В то же время есть существа, которые, как выяснилось, могут долго находиться в таких условиях. В частности, к таковым теперь можно отнести икру капозубой рыбы и эмбрионы ракообразных.

Последние исследования показали, что они после 2,5 лет пребывания в космосе всё ещё демонстрируют признаки жизни. Они выжили, несмотря на множество негативных факторов. Материалы были доставлены в лабораторию РАН не так давно. Учёные утверждают, что важность подобных наблюдений трудно переоценить, ведь они позволяют понять, как зародилась жизнь на Земле.

Ранее астронавт NASA рассказала, что происходит с организмом во время полёта в космос. Она подчеркнула, что мнение о том, что это похоже на прогулку на самолёте, ошибочно.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Россия и США разработают стандарты медобеспечения в космосе

Ученые предупредили о новой угрозе Земле

В космосе обнаружены следы кислорода

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

Рекомендуем