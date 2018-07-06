Blue Origin начнёт колонизацию Луны в 2023 году

Сегодня, 15:22

В компании намерены надолго вернуть человека на поверхность спутника.

В то время, как государственные космические агентства отказываются от масштабных миссий по освоению Луны и колонизации Марса, частные фирмы активно развиваются и намерены со временем полностью заполнить данный сегмент. В частности, завидную активность проявляет американская компания Blue Origin, которая строит далеко идущие планы, осуществлять которые намерена едва ли не сейчас. Так, директор по развитию А.К. Чаранья заявил, что уже в 2023 году она начнёт колонизацию Луны. Топ-менеджер компании подчеркнул, что речь идёт о возвращении человека на поверхность спутника. В Blue Origin говорили о подобных намерениях и раньше, но конкретных сроков называть не решались. В перспективе руководство компании намерено создать там постоянную обитаемую базу.

Ранее мы писали, что Blue Origin намерена уже в 2019 году запустить в космос первых туристов. В настоящее время компания уже активно тестирует соответствующее оборудование на манекенах.