Ученые: Найден способ сохранения популяции африканских львов

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Уменьшение численности африканских львов вызывает серьезную озабоченность зоологов, которые ищут пути их сохранения. Теперь создан абсолютно новый метод охраны «коридоров», который спасет популяцию.

Международная группа ученых провела анализ ситуации в отношении перемещения африканских львов. На сегодняшний день их популяция резко сократилась, что настораживает специалистов и заставляет разрабатывать новые методы по их спасению.

Так, для сохранности львов в Африке теперь рационально применять методику охраны ключевых «коридоров», которые смогут стать безопасной зоной для перемещения хищников. Результаты своего исследования группа ученых опубликовала в специализированном журнале PLoS ONE. В ней идет речь о том, что сейчас ареал активной жизнедеятельности африканских львов постепенно сокращается из-за активного расселения людей.

Именно для сохранности популяции хищников и был создан заповедник Каванго-Замбези на юге Африки, в котором исследуют этих животных. Территория заповедника занимает 520 тысяч квадратных километров и раскинулся на территории пяти стран, живущие в нем львы имеют ошейники с GPS навагаторами, что позволяет следить за их местонахождением. Национальные парки и заповедники помогают сохранить как отдельные виды, так и биоразнообразие в целом. По результатам недавнего исследования, треть заповедных территорий подвергается сильному воздействию со стороны человека.