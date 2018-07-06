Ученые: Хлебные корки защищают от рака

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Исследователи нашли в продукте вещество, которое не дает развиваться колоректальному раку.

Ученые заявили, что хлебные корки, при регулярном их употреблении, эффективно защищают от рака толстой кишки. Результаты данного исследования появились в одной из статей журнала European Journal of Cancer Prevention.

При выпечке хлеба образуется пронил-лизин – вещество, которое является антиоксидантом с противоканцирогеновым действием. По словам ученых, благодаря употреблению антиоксидантного вещества, можно уберечь себя от колоректального рака.

Только это правило распространяется именно на корочку хлеба – содержание в корках превышает в восемь раз концентрацию пронил-лизина в мякише.

Индийские ученые из аннамалайского университета совместно со специалистами Университета Монако подтвердили данный факт. Они провели эксперименты на грызунах, результаты которых показали, что благодаря корочкам хлеба можно уменьшить риск онкологии на 70%. Исследователи рекомендуют употреблять хлебные продукты каждый день для защиты собственного здоровья.