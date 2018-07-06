VistaNews.ru


Ученые: Хлебные корки защищают от рака

Сегодня, 14:49

Исследователи нашли в продукте вещество, которое не дает развиваться колоректальному раку.

Ученые заявили, что хлебные корки, при регулярном их употреблении, эффективно защищают от рака толстой кишки. Результаты данного исследования появились в одной из статей журнала European Journal of Cancer Prevention.

При выпечке хлеба образуется пронил-лизин – вещество, которое является антиоксидантом с противоканцирогеновым действием. По словам ученых, благодаря употреблению антиоксидантного вещества, можно уберечь себя от колоректального рака.

Только это правило распространяется именно на корочку хлеба – содержание в корках превышает в восемь раз концентрацию пронил-лизина в мякише.

Индийские ученые из аннамалайского университета совместно со специалистами Университета Монако подтвердили данный факт. Они провели эксперименты на грызунах, результаты которых показали, что благодаря корочкам хлеба можно уменьшить риск онкологии на 70%. Исследователи рекомендуют употреблять хлебные продукты каждый день для защиты собственного здоровья.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые назвали самые популярные причины возникновения рака

Учёные: Отказ женщин от красного мяса спасёт от рака прямой кишки

Российские ученые спасут человечество от рака древнеегипетским зельем

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

Рекомендуем