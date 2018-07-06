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Ученые снова поиздевались над слепым роботом

Сегодня, 14:27

Несчастного толкали палкой и тянули, мешая осуществлять поставленные цели. Устройство Cheetah 3 оказалось устойчивым и все издевательство успешно выдержало, и тогда создатели признались, для чего истязали подопечного.

Ученые снова поиздевались над слепым роботом, и такие манипуляции понадобились для проверки на устойчивость и демонстрации поведения робота в экстренных условиях. Cheetah 3 может самостоятельно передвигаться на четырех и трех конечностях, бегает, прыгает, поднимается по лестнице и преодолевает препятствия, а помехи со стороны разработчиков не смогли повалить робота не землю, чего и добивались ученые.

Такая машина может быть полезна для выполнения задач, сталкиваться с которыми человек не хочет. Его «слепота» и отсутствие камер с датчиками объясняется тем, что в режиме темноты или плохой видимости такой робот способен превосходить «зрячих» конкурентов, что добавляет роботу востребованности.

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