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Пользователь сети Twitter под ником Foone провел ликбез для поклонников интернета. Инженер открыл все тайны, которые использует мозг для сокрытия изъянов в работе глаз.

В Twitter рассказали, как мозг может «играть» со зрением. Работа мозга человека еще не до конца изучена специалистами, поэтому и вызывает интерес не только у ученых, но и у обычных граждан. Так, приоткрыть некоторые моменты решил инженер, который зарегистрирован в социальной сети Twitter под ником Foone. Он разместил на своей страничке более 30-ти твитов, рассказывающих о взаимосвязи мозга и зрительного органа человека.

В качестве примера инженер взял Википедию, где наиболее отчетливо видны такие слепые пятна. Foone сообщил, что изначально проводил такой эксперимент в качестве наблюдения, но потом сам заинтересовался трюками мозга, которые дают нам возможность сделать некоторые области незаметными.

Исследователь рассказал, что смотрел на букву L с закрытым правым глазом, постепенно изменяя дистанцию и в какой-то момент буква пропала. А на ее месте осталась пустота. Такое исчезновение объясняется эффектом саккад, то есть быстрым и синхронизированным движением глаз. Такое эффект наблюдается в случае быстрого перемещения объектов вокруг человека – проезжающие мимо авто, или бегущие животные. Такие исчезновения Foone объясняет необходимостью мозга «затемнять» картинку во время движения глаза, а также показывать изображение, которое было увидено последним перед началом движения.