VistaNews.ru


В Twitter рассказали, как мозг может «играть» со зрением

Сегодня, 13:29

Пользователь сети Twitter под ником Foone провел ликбез для поклонников интернета. Инженер открыл все тайны, которые использует мозг для сокрытия изъянов в работе глаз.

В Twitter рассказали, как мозг может «играть» со зрением. Работа мозга человека еще не до конца изучена специалистами, поэтому и вызывает интерес не только у ученых, но и у обычных граждан. Так, приоткрыть некоторые моменты решил инженер, который зарегистрирован в социальной сети Twitter под ником Foone. Он разместил на своей страничке более 30-ти твитов, рассказывающих о взаимосвязи мозга и зрительного органа человека.

В качестве примера инженер взял Википедию, где наиболее отчетливо видны такие слепые пятна. Foone сообщил, что изначально проводил такой эксперимент в качестве наблюдения, но потом сам заинтересовался трюками мозга, которые дают нам возможность сделать некоторые области незаметными.

Исследователь рассказал, что смотрел на букву L с закрытым правым глазом, постепенно изменяя дистанцию и в какой-то момент буква пропала. А на ее месте осталась пустота. Такое исчезновение объясняется эффектом саккад, то есть быстрым и синхронизированным движением глаз. Такое эффект наблюдается в случае быстрого перемещения объектов вокруг человека – проезжающие мимо авто, или бегущие животные. Такие исчезновения Foone объясняет необходимостью мозга «затемнять» картинку во время движения глаза, а также показывать изображение, которое было увидено последним перед началом движения.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Руки-базуки» украсили Ким Кардашьян

Разработчики Overwatch намекнули на появление нового героя

Нейробиологи: Стресс разрушительно влияет на мозг людей

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

Рекомендуем